6月6日、7日に富士山こどもの国にて開催されるキャンプイン音楽フェスティバル『FUJI & SUN ’26』の、第5弾ラインナップが発表された。 （関連：“日本発音楽フェス”の海外展開はなぜ続く？『サマソニ バンコク』『CENTRAL』から考えるアジア市場の可能性） 今回出演が発表されたのは、ハナレグミ、KIRINJI（弾き語り）の2組。さらに、静岡県出身のDJであるHAL & Bakuの出演も決定した。残るラインナップ発表は