ハードオフコーポレーションはしっかり。午後２時ごろに、ワットマンに対するＴＯＢに応募したのに伴い、２７年３月期第１四半期に投資有価証券売却益１１億６０００万円を特別利益として計上すると発表したことが材料視されている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS