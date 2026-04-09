９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円８４銭前後と前日午後５時時点に比べ６０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円２３銭前後と同２０銭強のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５８円６０銭前後で推移していたが、午前１０時２０分過ぎには１５８円９５銭前後まで上昇した。ホルムズ海峡での航行再開を条件に米国とイランが８