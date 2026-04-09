リバプールは8日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第1戦で昨季王者パリSGのホームに乗り込み、0-2で敗れた。アルネ・スロット監督のコメントをUEFA公式サイトが伝えている。5バックの守備的な布陣で臨んだリバプールは、ボール保持率が30%対70%、シュート数が3本対18本と、パリSGに終始ゲームを支配された。スロット監督も苦戦を認めている。「試合全体を振り返ると、0-2で済んだのは幸運だったと言える。パリは得点