オプロ [東証Ｇ] が4月9日大引け後(15:30)に決算を発表。26年11月期第1四半期(25年12月-26年2月)の経常利益(非連結)は前年同期比26.8％増の9000万円に伸びたが、通期計画の4億3100万円に対する進捗率は20.9％となり、前年同期の21.1％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の12.1％→13.2％に上昇した。 株探ニュース