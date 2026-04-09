ランド [東証Ｓ] が4月9日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比50.7％減の4.7億円に落ち込んだが、従来予想の4.1億円を上回って着地。27年2月期は前期比3.2倍の15.1億円に急拡大する見通しとなった。 同時に、従来未定としていた前期の期末一括配当を見送るとし、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の売上営業利益率は前年同期の0.0％→23.0％に急改善した