オンワードホールディングス [東証Ｐ] が4月9日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比10.8％増の111億円になり、27年2月期も前期比10.1％増の123億円に伸びる見通しとなった。5期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比3円増の33円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比8.9％増の17.7億円に伸び、売上営業利益率は前