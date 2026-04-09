ファーストリテイリング [東証Ｐ] が4月9日大引け後(15:31)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結最終利益は前年同期比19.6％増の2792億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の4500億円→4800億円(前期は4330億円)に6.7％上方修正し、増益率が3.9％増→10.9％増に拡大し、従来の6期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上期実績と通