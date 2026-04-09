9日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数441、値下がり銘柄数982と、値下がりが優勢だった。 個別では白鳩、ダントーホールディングス、ヒトトヒトホールディングス、ＧａｍｅＷｉｔｈがストップ高。ベルグアース、大成温調、ドーン、ＡＳＪ、北海道コカ・コーラボトリングなど42銘柄は年初来高値を更新。駒井ハルテック、クボテック、千代田化工建設、三京化成、イ