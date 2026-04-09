9日の日経平均株価は前日比413.10円（-0.73％）安の5万5895.32円と5日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は285、値下がりは1261、変わらずは26と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均マイナス寄与度は101.37円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が37.81円、ファストリ が24.94円、東エレク が22.12円、ディスコ が19.11円と並んだ。 プラス寄与度トップはフジクラ で、日