9日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数157、値下がり銘柄数402と、値下がりが優勢だった。 個別ではインフォメティス、ＦＩＸＥＲがストップ高。ＶＡＬＵＥＮＥＸは一時ストップ高と値を飛ばした。光フードサービス、アストロスケールホールディングス、ＢＲＵＮＯ、Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス、パワーエックスなど11銘柄は年初来高値を更新。アミタホール