スギホールディングス [東証Ｐ] が4月9日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比19.2％増の500億円になり、27年2月期も前期比9.9％増の550億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。31期連続増収、4期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は25円とする方針で、株式分割を考慮した実質配当は前期配当と変わらない。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の