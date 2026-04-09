◇出場選手登録【阪神】茨木秀俊投手（先発要員）【広島】塹江敦哉投手（中継ぎ強化）【楽天】オスカー・ゴンザレス外野手（外野強化）【ロッテ】八木彬投手（中継ぎ強化）◇同抹消【DeNA】オースティン・コックス投手（上半身のコンディション不良）【中日】中西聖輝投手、勝野昌慶投手（いずれも再調整）【広島】森翔平投手（登板機会なし）【楽天】佐藤直樹外野手（コンディション不良）【ロッテ】広畑敦也投手（再調整）