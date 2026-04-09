全国各地でシカの食害が問題となる中、和歌山県内の林野庁職員が独自の対策を考案した。樹木の周りの地面に竹を敷き詰める仕掛けで、シカはつるつるとした表面に滑って近づけなくなる。１０年近くかけた実験で効果が実証されたといい、自治体や林業関係者に活用を呼びかけている。（和歌山支局津田啓生）生息域４０年で２・７倍に同庁は、土砂崩れなどで地面がむき出しになった山の斜面について、モルタルで格子の枠を設けて