アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、あす10日に公開される。これに先立ち9日、今作の舞台となる横浜の桜木町駅前広場に、江戸川コナンがサプライズ登場。約1万3000部の特別号外が配布された。【写真】見せてる文字が不穏すぎる…（笑）横浜にサプライズ登場したコナン現地で「明日公開の劇場版『名探偵コナン』の号外です！」という呼び声とともに配布が始まると、たちまち