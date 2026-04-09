女優の鈴木京香が9日、都内で主演するテレビ朝日ドラマ「未解決の女警視庁文書捜査官Season3」（16日スタート、木曜後9・00）の会見に出席した。共演の遠藤憲一は16日放送の「徹子の部屋」の収録時に、鈴木が砲丸投げをしていたことを知ったといい「なぜ砲丸投げに行き着いたんですか」と質問。「自ら選択した。学生時代陸上をやっていて、県大会にとにかく出てみたかった」と競技に取り組み始めたきっかけを明かし、「100