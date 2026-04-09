サッカー・高知ユナイテッドＳＣ（高知Ｕ）のゼネラルマネジャー（ＧＭ）を２０２３年２月〜２４年１月に務めた西村昭宏さんが、報酬の一部が支払われなかったことを不当とし、高知Ｕに未払いの報酬など計約１０３０万円を求めた訴訟があり、地裁で７日、高知Ｕが西村さんに６５０万円を支払う和解が成立した。訴状によると、当時、ＪＦＬ所属の高知Ｕは２３年２月、Ｊリーグ参入を目的に、ＧＭとして２年間活動する契約を西村