熊本空港＝2024年英国の航空関連調査会社「スカイトラックス」が発表した2026年世界空港ランキングで、羽田空港は3位、成田空港は5位となり、アジアの空港がトップ5を占めた。羽田、成田は前年と同じ順位だったが、熊本、那覇といった地方の空港の順位は大幅に向上し、羽田、成田との差が縮まった。シンガポールのチャンギ空港が2年連続で世界首位を守った。2位に韓国の仁川空港、4位に香港空港が入った。前年2位の中東カター