インフルエンサー・なえなの（25）が9日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。台湾での衝撃のエピソードを明かした。衝撃の現場体験が話題となると、なえなのは「衝撃だったんですけど」と語り、台湾の洋服店で1日店長を務めたと回顧。台湾人のファンが多く訪れたと語った。商品を購入するとなえなのとインスタントカメラで撮影ができるという特典もあったが「お金がなかったのか分からないけれど、ずっと