山口県下関市は、同市の火の山公園の再編整備事業に伴って運行を終えたロープウェーのゴンドラ２機について、市内在住の個人または市内に事業所を置く法人・団体を対象に無償譲渡することを決め、８日から募集を始めた。市が活用策などについて実施したアンケートでは、カフェや幼稚園での設置といったアイデアも寄せられており、市は「新たな場所で活用してもらえれば」としている。（平木和頼）同公園の山麓と山頂部を結んだ