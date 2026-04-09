鈴木京香（57）が9日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた主演のテレビ朝日系ドラマ「未解決の女警視庁文書捜査官Season3」（16日スタート、木曜午後9時）制作発表記者会見に出席した。共演の沢村一樹（58）に、いつからセクシー部長、○○男爵と言われているかを投げかけ、沢村が「生まれた時から」と答える一幕があった。「未解決の女警視庁文書捜査官」は、18年4月期に木曜ドラマ枠で放送され、19年4月にドラマス