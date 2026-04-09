お笑い芸人のカンニング竹山（55）が9日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。京都府南丹市で3月23日から行方不明になっている小学6年生の安達結希さん（11）の捜索が続いていることについてコメントした。府警によると、安達さんの父親が小学校のそばまで車で送り、23日午前8時ごろに降ろしたと説明。同日行われていた卒業式の後、行方不明が判明した。7日には安達さんの自宅周辺の山中で捜索が行