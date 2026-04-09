3月30日と4月8日、タレントでモデルのみちょぱが自身のInstagramを更新し、出産を前にハワイ旅行を楽しんだ様子を報告した。この投稿をきっかけに、妊娠中の旅行、いわゆる “マタ旅” の是非をめぐり、X上でさまざまな意見が飛び交っている。みちょぱは、夫・大倉士門の誕生日プレゼントとしてハワイ旅行を計画したと説明。《先生はむしろ中期の今のうちにと言ってくれたので》と医師の助言があったことや、現地に知人がいる