“野球の概念を覆す”新たなスタイルの野球イベント「THREE GONG」の2026年開幕戦として、4月11日に三重県東員町中央球場で開催する「THREE GONG.6 -CHUBU FRONTIER in MIE-」の模様が、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」でライブ配信される。「THREE GONG.6 -CHUBU FRONTIER in MIE-」○「スリーゴングガールズ」オーディションを台湾でも開催「THREE GONG(スリーゴング)」は、9回0アウト1・3塁からスタートし、たった3つのア