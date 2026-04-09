NTTデータ東北は4月8日、生活協同組合連合会コープ東北サンネット事業連合（以下、コープ東北）において、生協組合員向けの出資配当金に関する通知から受取までをスマートフォンで完結できる新たなデジタルサービスの提供を7月より開始することを発表した。これまで多くの生協で紙のハガキにより運用されてきた「出資配当金のお知らせ」をデジタル化し、組合員の利便性向上に加え、生協運営の効率化や、ペーパーレス化による環境負