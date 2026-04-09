吉田カバンは、創業90周年記念プロジェクトのファイナルコレクションとして、「TANKER COYOTE」を2026年4月15日に発売する。伊勢丹新宿店メンズ館で開催される期間限定ストアをはじめ、国内外の厳選店舗およびオンラインストアで取り扱う。TACTICAL PACKRECON BAGCOMMUNICATOR BAGTOOL BAGBOWLING BAG【一覧で見る】第二弾となる「TANKER COYOTE」の全ラインナップ今回登場する「TANKER COYOTE」は、100％植物由来のナイロン素材を