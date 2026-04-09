あじかんは2026年4月8日、小学生の子どもを持つ30〜40代の女性を対象に実施した「子どもの“便通”の実態」に関する調査結果を発表した。本調査は2026年2月20日〜22日の期間、小学生の子どもを持つ女性1,000名を対象に、インターネット調査(PRIZMA)を用いて行われた。○排便頻度が週5回以下の子どもは約4割、子どものお通じ対策の実態とは子どものお通じの頻度はじめに、「直近7日間で、子どもの排便はどのくらいの頻度か」を尋ね