俳優の宮世琉弥が９日、都内でテレビ朝日系連続ドラマ「未解決の女警視庁文書捜査官Ｓｅａｓｏｎ３」（１６日スタート、木曜・後９時）のキャスト登壇イベントに出席した。２０１８年４月期に始まったアナログな文字を糸口に未解決事件を捜査するミステリー「未解決の女」シリーズ。宮世は本作からの参加で、キャスト最年少の２２歳。「僕シーズン１はリアルタイムで見ていたので、シーズン３で俳優として作品には入れるこ