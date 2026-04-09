◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）枠順確定＝４月９日、美浦トレセンフラワーＣ２着のロンギングセリーヌ（牝３歳、美浦・竹内正洋厩舎、父モーリス）は、過去最多タイの１０勝を挙げる４枠８番を獲得した。１９年グランアレグリア、２２年スターズオンアースと過去１０年でも２勝を挙げる好枠。竹内調教師は「偶数の真ん中でとてもいい枠です。レース後もいい雰囲気を維持しています」と