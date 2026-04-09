外国人観光客に人気の大阪府のホテル・旅館は？インバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」、 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社ｍｏｖ（東京都渋谷区）は、大阪の宿泊施設に寄せられた最新の口コミデータから、独自の『インバウンド人気ホテル・旅館ランキング』を発表した（口コミ総数９５０６件、 うち 外国語口コミ数４７８９件）。１位に選ばれたのは、プラザオーサカ（十三）で、調