俳優の山粼賢人が、２０２８年のＮＨＫ大河ドラマ「ジョン万」に主演することが９日、発表された。江戸時代の末期に実在した人物で、日本人で初めて米国に渡ったといわれているジョン万次郎こと中濱万次郎を演じる。山粼の主演は半年ほど前に決定。今年に入って、万次郎が米国に渡って最初に住んだ東海岸の港町・フェアヘイブンに４日間滞在したという。「自分の目と足とで、実際に万次郎さんが歩いた街や、まだ残