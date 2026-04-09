ASC北海道が清水エスパルスユースから関口航汰を獲得したASC北海道は4月8日、清水エスパルスユースに所属していたFW関口航汰が加入することを正式発表した。背番号は「30」に決定している。神奈川県横浜市出身で現在18歳の関口は、バディーSCから東急レイエスU-15を経て清水ユースでプレー。185センチの恵まれた体格を誇り、過去にはU-15、U-16日本代表にも選出された実績を持つ大型ストライカーだ。関口はクラブを通じて「