様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、機能的なお弁当箱やトートバッグなどの「スヌーピー」のランチグッズシリーズが登場！毎日のランチタイムを彩る、鮮やかなギンガムチェック柄がポイントです☆ スケーター「スヌーピー」ランチグッズシリーズ 取扱店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、雑貨店など スケータ