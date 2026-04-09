【新華社普洱4月9日】中国雲南省普洱市の景邁山で、気温の上昇に伴って古茶樹が新芽を伸ばし、山一面に広がる茶林が次々と収穫期に入った。現地ではプーラン族やダイ族、ハニ族などの茶農家が伝統衣装に身を包み、茶摘みに追われている。景邁山の古茶林文化景観は、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界文化遺産に登録されている。統計によると、2026年の茶林面積は11万4800ムー（約7653ヘクタール）余り。生産