フォーク、ニュー・ミュージックの名門レーベル「PANAMレーベル」が、“フォークソングの日”であるきょう4月9日正午から、YouTubeのPANAMチャンネルにて24時間連続のライブ配信企画をスタートさせた。【動画】槇原敬之 feat. 大貫妙子「都会」オフィシャルオーディオ配信タイトルは「フォークソング24時 〜あの日、あの時、僕らは歌っていた〜」。同配信では、PANAMを代表する楽曲を24時間にわたって楽しむことができる内容と