日本相撲協会は9日、都内のホテルで臨時理事会を開き、2月下旬に弟子の幕内・伯乃富士（22＝伊勢ケ浜部屋）に暴力を振るった伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）に対し、2階級降格と減俸（10％減額を3カ月）の処分を決めた。同親方は委員待遇年寄から年寄になるが、部屋の師匠は交代しない。臨時理事会後、都内の伊勢ケ浜部屋で伊勢ケ浜親方と伯乃富士が報道陣に向けて対応。伊勢ケ浜親方は「このたび、私の責任ない行動により多