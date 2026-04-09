お笑いコンビ「大自然」のしんちゃんとロジャーさんが各々のSNSアカウントで、今月12日のイベント出演をもって解散することを発表しました。 【写真を見る】【 大自然 】しんちゃん＆ロジャーが解散を発表二人とも芸人活動は継続前日に「水曜日のダウンタウン」の「寿司合戦」で奮闘ロジャーさんは「この度、大自然は解散することとなりました」「様々な思いを抱え、悩み、考え抜いた末の決断です」と報告。しんちゃんも