８日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、前回好評を博した「寿司合戦」を放送。優勝したコンビの食べた寿司の数にスタジオも驚きの声が上がった。回転寿司を食べ、積み重ねた皿が多いコンビが勝ちという単純な競技。だが自分たちの皿を投げ、相手の積み上げた皿を崩してもＯＫということから、熱い闘いが繰り広げられた。決勝戦はレインボーと大自然。レインボーはまずは池田直人が寿司を食べ、大食漢のジャ