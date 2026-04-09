飼い主さんの結婚式で、リングドッグの大役を務めた犬が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で14万2000回再生を突破し、「頑張ったね！」「感動した」といったコメントが寄せられています。 【動画：結婚式でリングドッグに挑戦した犬→リハーサルではうまくいかず…本番で見せた『まさかの展開』】 リングドッグを任されたワンコ Instagramアカウント「mellomello_corgi」に投稿されたのは、