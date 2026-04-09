香港国際空港は、ターミナル2に15社が段階的に移転すると発表した。5月27日から香港航空、5月28日からエアアジアとバティック・エア・マレーシア、海南航空、フィリピン・エアアジア、タイ・エアアジア、タイ・ライオンエア、6月2日からカンボジア航空、インディゴ、ベトジェットエア、6月3日からバンコクエアウェイズ、グレーターベイ航空、チェジュ航空、6月9日からセブパシフィック航空、6月10日から香港エクスプレス航空が使用