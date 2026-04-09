■四国王者と全国への「1枠」を懸けた戦い4月5日・6日の2日間、愛媛県松山市の愛媛県総合運動公園で「JA全農杯2026 全国小学生選抜サッカー IN 四国」が開催された。四国4県の県大会上位3チーム、計12チームが集結し、優勝チームに与えられる全国大会出場権を懸けて熱戦を繰り広げた。試合は8人制で、12分×3ピリオド制。第1・第2ピリオドはそれぞれ異なる8人が先発し、同一選手の連続出場は認められない。5分間のインターバル