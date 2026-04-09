■決勝は中国の名門同士の一戦に4月4日・5日の2日間、山口きらら博記念公園で「JA全農杯 全国小学生選抜サッカー IN 中国」が開催された。中国5県の代表チームが集まり、優勝・準優勝の2チームに全国大会出場権が与えられる。大会1日目の予選リーグは西日本を中心に雨風が強まり、“春の嵐”となった。そのため、もともとはアップスペースとして活用する予定だった、隣接する屋内型競技場の「やまぐち富士商ドーム」で開催。天