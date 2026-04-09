名古屋グランパスは9日、DF佐藤瑶大の負傷を報告した。今回の発表によると、佐藤は4月1日トレーニング中に負傷した後、左眼窩底骨折と診断されたとのことだ。また、全治は明かされていない。1998年9月10日生まれの佐藤は現在27歳。ガンバ大阪でプロキャリアを始めた後、ベガルタ仙台と浦和レッズを経て、2025年に名古屋グランパスに加入した。1年目は序盤戦こそベンチを温める機会が多かったものの、徐々に3バックの左CBとし