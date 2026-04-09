世界には地域ならではの色々な楽器があるが、アフリカのモザンビークからユニークな楽器を発見したのでご紹介。モザンビーク南部のマプト州とガザ州に伝わる伝統楽器、口で共鳴させて音が鳴る弓のような形をした「チザンベ」（Chizambe）。木製の弓にヤシの繊維で作られた弦が張られており、演奏者は弦の片方の端を唇で挟みながら、弓に刻まれたギザギザの溝をスティックで擦っている。なんと弦はヤシの葉の繊維で張った1本のみ、