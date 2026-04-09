アトレティコ・マドリードを率いるディエゴ・シメオネ監督が、指揮官として『カンプ・ノウ』で初勝利を挙げた。8日、スペイン紙『アス』が伝えている。「ディエゴ・シメオネは、悩みの種だった巨大な亡霊を打ち破った」と、スペイン紙『アス』は綴る。「グリーズマンのために」を“合言葉”にビッグイヤー初戴冠を目指すアトレティコ・マドリードは、8日にチャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド8の1stレグで