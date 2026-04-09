M!LKの佐野勇斗さんは4月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。頭をなでる姿を公開し、反響を呼んでいます。【動画】佐野勇斗の頭なでショット「だいぶジェラシー」佐野さんは「頑張ったから頭撫でてと言われましたは？」とつづり、1本の動画を投稿。メンバーの塩崎太智（※崎はたつさき）さんが佐野さんから頭をなでられている様子です。塩崎さんはなでられながら「あぁ、あぁ、しあわちぇ〜」とつぶやいています。とても仲良しで