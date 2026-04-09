ボートレースからつのG3オールレディース「SpringCup」は2日目を終えた。果敢なターンが光った。2日目2R、1号艇の落合直子、2号艇の平山智加が人気を集めた。落合はしっかり逃げたが、田中博子（28＝福岡）が3コースから豪快に握って、平山を引き波に沈める好走で2着に入り、高配当を提供した。「うれしいです。直線はいいとは言えないけど、乗りやすくなりました」今期はここまで、勝率が3点を切り苦戦している。「一