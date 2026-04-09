大阪・関西万博で展示された「ミライ人間洗濯機」＝2025年5月、大阪市此花区の夢洲りそな銀行は、大阪・関西万博で好評だった展示や食事を再び体験できる大規模なイベントを8月に大阪市で開催する。日本国際博覧会協会（万博協会）と共催。人間洗濯機や公式キャラクター「ミャクミャク」が登場する。技術やサービスを披露する場をもう一度用意し、来場者に楽しんでもらいたい考えだ。期間は8月21〜23日で、大阪市住之江区の展