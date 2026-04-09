女子ゴルフの富士フイルム・スタジオアリス女子オープンはあす10日から埼玉・石坂ゴルフ倶楽部（6580ヤード、パー72）で開幕する。昨年優勝の安田祐香（25＝NEC）は「2連覇は去年勝った人しかできないので、いろんな思い出がありますけど、一生懸命頑張りたいです」と意気込みを語った。昨年の最終日は1打差の2位からスタート。71で回り通算9アンダーでトップに並んび、河本結、中村心との雨中のプレーオフを制した。圧巻は4