タクシーの乗客が特殊詐欺に遭っていると気付き、被害を防いだとして、タクシー運転手の男性に感謝状が贈呈されました。感謝状を贈呈されたタクシー運転手の沢本陽さんは先月、横浜市瀬谷区で80代の女性を乗せた際、「警察に50万円を渡さないといけない」と聞いたため、特殊詐欺に巻き込まれているのではと思い、近くの瀬谷警察署に連れて行ったということです。その後の調べで、女性は警察官をかたった人物にだまされ、金銭を送る